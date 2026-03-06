Etihad возобновит ограниченное число коммерческих рейсов

Etihad Airways возобновит ограниченное число коммерческих рейсов из Абу-Даби 6 марта. Об этом говорится в заявлении авиакомпании в соцсети X.

«Etihad Airways возобновит ограниченное коммерческое расписание рейсов с 6 марта, выполняя полеты между Абу-Даби и рядом ключевых направлений», — говорится в заявлении.

28 февраля авиавласти ОАЭ и Саудовской Аравии закрыли воздушное пространство своих стран для полетов гражданских самолетов. Ограничения связаны с ответными ударами Ирана по американским военным базам на Ближнем Востоке, в том числе в Объединенных Арабских Эмиратах. По данным АТОР, всего в зоне ударов на Ближнем Востоке оказались более 50 тысяч россиян.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 28 февраля после того, как США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. По словам президента США Дональда Трампа, действия обусловлены «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

Один из ударов американских и израильских войск пришелся на резиденцию верховного лидера Ирана Али Хаменеи, его спасти не удалось. Тегеран в ответ выпустил ракеты и дроны по Израилю и авиабазам США в регионе. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянка купила семь билетов в разные направления, надеясь покинуть ОАЭ.