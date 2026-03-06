Размер шрифта
Бахрейн заявил об ударах Ирана по двум гостиницам

Hamad I Mohammed/Reuters

Иран нанес удары по двум гостиницам и жилому зданию в Манаме. Об этом сообщило министерство внутренних дел Бахрейна, передает РИА Новости.

«В результате иранской агрессии под удар попали две гостиницы и жилой дом в столице Манаме. Нанесен материальный ущерб, жертв нет», — говорится в заявлении.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 28 февраля после того, как США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. По словам президента США Дональда Трампа, действия обусловлены «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

Один из ударов американских и израильских войск пришелся на резиденцию верховного лидера Ирана Али Хаменеи, его спасти не удалось. Тегеран в ответ выпустил ракеты и дроны по Израилю и авиабазам США в регионе. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов.

Ранее в Иране заявили об атаке на дата-центр Amazon в Бахрейне.

 
