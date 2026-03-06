Размер шрифта
Пушков рассказал, как США подорвали свои же нефтяные санкции против РФ

Пушков: США атакой на Иран подорвали свои же нефтяные санкции против России
Pavel Kashaev/Global Look Press

Соединенные Штаты подорвали свои же санкции в отношении российской нефти, атаковав Иран и спровоцировав таким образом прекращение транзита энергоносителей через Ормузский пролив. Об этом заявил член комитета Совфеда по конституционному законодательству Алексей Пушков в Telegram-канале.

«Именно США сделали все возможное, чтобы транзит нефти и СПГ через Ормузский пролив прекратился. И тем самым подорвали собственные нефтяные санкции против России», — написал он.

До этого вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Индия проявляет повышенный интерес к российской нефти для ее последующей переработки. По его словам, это связано с «большими неопределенностями» на фоне событий на Ближнем Востоке.

5 марта замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади заявил, что Иран не намерен пропускать через Ормузский пролив торговые суда и военные корабли государств-противников, пока в регионе идут боевые действия, начатые США и Израилем. Он отметил, что Тегеран не перекрывал пролив, а установил строгие правила для прохода судов.

Ранее постпредство Ирана назвало США главной угрозой безопасности судоходства в Ормузском проливе.

 
