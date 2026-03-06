Размер шрифта
Армия

Солдаты ВСУ начали тонуть в своих же окопах

РИА Новости: ВСУ из-за растаявшего снега тонут в своих окопах в Сумской области
Oleksandr Klymenko/Reuters

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) тонут в собственных окопах на передовой в Сумской области из-за того, что не подготовили позиции к весне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

В публикации утверждается, что окопы украинской стороны были возведены во время морозов. Сейчас они наполняются водой из-за потепления и таяния снега.

По словам собеседника агентства, такая ситуация негативно сказывается на выполнении боевых задач украинской стороны. Солдаты ВСУ не могут находиться на позициях более суток, военным приходится отходить к более подготовленным местам.

До этого сообщалось, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило под Сумы иностранных наемников и группы 140-го центра спецназа для повышения мотивации новобранцев.

3 марта командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов рассказал, что ВСУ отказываются эвакуировать ликвидированных и раненых бойцов, в том числе иностранных наемников, в Сумской области.

Ранее Алаудинов заявил, что большинство иностранных наемников ВСУ не возвращаются живыми из Сумской области.

 
