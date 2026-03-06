Размер шрифта
Венгрия предложила Украине возобновить поставки нефти по «Дружбе» в течение трех дней

Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Венгрия предложила Украине в течение трех дней либо восстановить транзит российской нефти, либо допустить группу инспекторов для осмотра трубопровода «Дружба». Об этом в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил госсекретарь министерства энергетики Венгрии Габор Цепек.

«Я направил письмо заместителю премьер-министра Украины с просьбой в течение трех рабочих дней либо восстановить нефтепровод, либо обеспечить нам возможность осмотреть место происшествия и провести экспертизу на подстанции в Бродах», — написал он.

До этого глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что остановка поставок российской нефти по нефтепроводу «Дружба» не должна ставить под угрозу оборонные усилия Украины.

Украина в конце января приостановила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба», связав этот шаг с повреждением оборудования на западе страны после ударов. В результате без поставок остались Словакия и Венгрия. Будапешт в ответ наложил вето на принятие Евросоюзом нового пакета санкций против России и выделение Украине кредита в размере €90 млрд.

Ранее в Словакии обвинили Украину во вранье о повреждении «Дружбы».

 
