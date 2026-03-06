Размер шрифта
Появилось видео мощного взрыва склада боеприпасов на юге Ирана

Мощный взрыв на складе боеприпасов в Бушере сняли на видео
Кадр видео: X

В иранском городе Бушер в результате ракетных ударов США и Израиля взорвался крупный склад боеприпасов. Об этом пишет «Российская Газета» со ссылкой на очевидцев, которые сняли детонацию на видео.

На кадрах с места событий видно, что после взрыва в небе над городом поднялась стена черного дыма и пыли.

Накануне израильская армия нанесла серию ударов по штабу внутренней безопасности Ирана, в результате которых были повреждены десятки командных центров и другие объекты правительственной инфраструктуры.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский президент Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее Трамп рассказал, сколько кораблей потерял Иран.

 
