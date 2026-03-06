Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на УкраинеДело экс-замминистра обороны Цаликова
Наука

Риск рождения ребенка с генетическими болезнями выше, чем риск попасть в ДТП

Врач Ребриков: риск рождения с наследственными патологиями выше попадания в ДТП
Chay_Tee/Shutterstock/FOTODOM

Риск рождения ребенка с наследственным заболеванием составляет около 1% — это выше, чем вероятность попасть в автомобильную аварию в течение года, предупредил собеседник «Газеты.Ru» молекулярный биолог, генетик, доктор биологических наук, профессор РАН, проректор по научной работе Пироговского Университета Денис Ребриков.

В декабре 2024 года президент России Владимир Путин поручил разработать и внедрить программы молекулярно-генетического скрининга для будущих родителей. Их цель — заранее выявлять риск наследственных заболеваний, включая редкие (орфанные), еще на этапе планирования беременности и при необходимости прибегнуть к вспомогательным методам, например к экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО).

Каждый человек получает два набора генов: один от матери, другой от отца. Даже если один из этих генов несет мутацию, второй, как правило, компенсирует ее. Однако если оба родителя являются носителями одной и той же «сломанной» версии гена, у их ребенка может развиться генетическое заболевание. Вероятность этого составляет 25%.

«Риск рождения ребенка с наследственным заболеванием составляет около 1% — это выше, чем вероятность попасть в автомобильную аварию в течение года. В закрытых этнических или религиозных группах, где браки заключаются внутри общины, вероятность совпадения мутаций еще выше. Например, у ашкеназских евреев распространены определенные наследственные заболевания, поэтому в Израиле перед свадьбой принято проводить генетическое тестирование», — заметил Денис Ребриков.

Одной из наиболее распространенных мутаций является тугоухость: каждый 25-й человек является ее носителем, а каждый тысячный рождается с нарушением слуха.

«Современные технологии позволяют проводить генетическое тестирование относительно недорого. Исследование экзома (кодирующих участков генов) одного человека стоит около 40 тысяч рублей, а паре оно обойдется в 80 тысяч. Это разовый анализ, результаты которого останутся актуальными на всю жизнь. С точки зрения государства внедрение массового преконцепционного скрининга тоже выгодно. Например, ребенку с генетической тугоухостью требуется кохлеарный имплантат, стоимость которого достигает нескольких миллионов рублей, а также реабилитация, специализированное обучение и социальная поддержка. В итоге профилактика оказывается дешевле, чем лечение и реабилитация», — заключил профессор.

Ранее в России создали стеклянные чипы для производства лекарств от рака.

 
Теперь вы знаете
Вышел «Молодой Шерлок» от Гая Ричи. Почему это не тот Холмс, которого вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!