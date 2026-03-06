Россияне в старости больше всего боятся лишиться ясности ума и памяти

Потеря ясности ума и памяти больше всего пугает россиян в старости

Больше всего россияне в старости боятся лишиться ясности ума, потерять память и самостоятельность. Это показало исследование медтех-компании MD, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Главный страх преклонного возраста для 37% россиян — потеря ясности ума, памяти и самостоятельности. Появление хронических заболеваний беспокоит треть россиян (30%), еще 16% переживают главным образом из-за изменения внешности. 16% респондентов не задумываются о вопросе старения и связанных с ним рисков. Граждан в возрасте от 45 до 54 лет больше других возрастных групп беспокоит появление хронических заболеваний (34%) и изменение внешности (17%).

Хотя более трети россиян осознают важность сохранения когнитивных функций, только каждый пятый (20%) проходил чекап мозга. Еще 57% не проходили, но хотели бы проверить состояние своего ментального здоровья, и лишь 22% не видят в этом необходимости.

Самым удобным способом пройти чекап мозга россияне считают очный формат у врача — 50% хотели бы проверять свое ментальное состояние со специалистом. Еще 38% выбрали бы онлайн-тестирование с расшифровкой доктором, 7% хотели бы пройти его самостоятельно полностью дистанционно.

Несмотря на растущую осведомленность о необходимости поддержания когнитивного статуса, почти четверть россиян (24%) не знает, к какому специалисту обращаться для проверки памяти, внимания и работы с уровнем стресса. 19% посетили бы терапевта для консультации, 36% — невролога, а 13% обратились бы к психологу или психотерапевту.

«Тот факт, что почти четверть россиян не знают, к какому врачу обращаться за консультацией по вопросам первых проявлений когнитивного угасания, внушает опасения. Для повышения качества жизни как в старшем возрасте, так и при наличии сопутствующих заболеваний, необходима проактивная работа и забота о психоэмоциональном и ментальном состоянии населения», — комментирует Магомед-Амин Идилов, основатель и СЕО компании MD.

