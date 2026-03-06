Россиянину грозит до 20 лет в американской тюрьме за отмывание денег

Американские власти предъявили обвинения россиянину Николаю Бузолину в причастности к отмыванию средств в размере $1,2 млн, полученных от мошеннической схемы. Об этом сообщается на сайте министерства юстиции США.

По информации ведомства, россиянин 5 марта предстал перед судом в Хьюстоне, штат Техас. По версии следствия, Бузолин в июле 2025 года зарегистрировал компанию Verisola, которая занимается медицинским оборудованием, а после — открыл на ее имя несколько банковских счетов.

В публикации отмечается, что компания россиянина подавала недостоверные декларации о предоставлении медоборудования в фирмы, связанные с госпрограммой страховки Medicare. На счета Verisola было переведено около $1,7 млн, минимум $1,2 из них были выведены за рубеж.

В случае признания Бузолина виновным ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее международная организация уголовной полиции (Интерпол) объявила в розыск предполагаемого лидера хакерской группировки Black Basta.

Ранее из США депортировали россиянина, обвиняемого в мошенничестве на 123 млн рублей.