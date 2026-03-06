Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на УкраинеДело экс-замминистра обороны Цаликова
Общество

Россиянину грозит до 20 лет в американской тюрьме за отмывание денег

Власти США обвинили россиянина в отмывании $1,2 млн
Jiri Hubatka/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Американские власти предъявили обвинения россиянину Николаю Бузолину в причастности к отмыванию средств в размере $1,2 млн, полученных от мошеннической схемы. Об этом сообщается на сайте министерства юстиции США.

По информации ведомства, россиянин 5 марта предстал перед судом в Хьюстоне, штат Техас. По версии следствия, Бузолин в июле 2025 года зарегистрировал компанию Verisola, которая занимается медицинским оборудованием, а после — открыл на ее имя несколько банковских счетов.

В публикации отмечается, что компания россиянина подавала недостоверные декларации о предоставлении медоборудования в фирмы, связанные с госпрограммой страховки Medicare. На счета Verisola было переведено около $1,7 млн, минимум $1,2 из них были выведены за рубеж.

В случае признания Бузолина виновным ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее международная организация уголовной полиции (Интерпол) объявила в розыск предполагаемого лидера хакерской группировки Black Basta.

Ранее из США депортировали россиянина, обвиняемого в мошенничестве на 123 млн рублей.

 
Теперь вы знаете
Вышел «Молодой Шерлок» от Гая Ричи. Почему это не тот Холмс, которого вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!