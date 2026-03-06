В России женщины все чаще стали выбирать вахтовую работу

Все больше женщин выбирают вахтовую работу, и дело не только в зарплате. Об этом «Газете.Ru» рассказал Александр Смирнов, эксперт в сфере управления продажами и аутсорсинга линейного персонала, автор Telegram-канала «Александр Смирнов | Коммерческий аутсорсинг».

Долгое время вахтовая занятость считалась исключительно мужской сферой — тяжелый труд, суровые условия и жизнь вдали от дома. Однако в последние годы этот стереотип постепенно исчезает. По словам Смирнова, современная вахта давно перестала ассоциироваться исключительно с тяжелой физической работой.

«Сегодня речь идет не только о стройках или складских задачах. Среди вакансий все чаще встречаются позиции упаковщиков и комплектовщиков, а также горничных или сезонных сотрудников в сфере сервиса. Это работа с понятными обязанностями, четким графиком и возможностью быстро заработать, поэтому интерес со стороны женщин закономерен», — объяснил он.

Главным мотивом при выборе вахты остается уровень дохода, считает эксперт.

«Сейчас на таких позициях можно получать от 80 тыс. рублей в месяц, а при сдельной оплате — до 120 тыс. рублей. Для сравнения, в небольших городах зарплата без опыта обычно составляет около 40–50 тыс. рублей. При этом на вахтовую работу также часто принимают без опыта. В результате за несколько месяцев можно заработать сумму, сопоставимую с годовым доходом на привычной работе дома», — поделился Смирнов.

Эксперт отметил и изменение отношения людей к работе в целом. Многие начали оценивать доход не только в деньгах, но и во времени. Например, заработав на вахте несколько месячных зарплат, человек может позволить себе сделать паузу и уйти в отпуск. Такая модель становится популярной и среди женщин.

«При этом границы между «мужскими» и «женскими» профессиями постепенно размываются. Компании все чаще делают вакансии гендерно нейтральными, и женщины работают комплектовщицами, курьерами, операторами складской техники. Сегодня работодателей больше интересует результат, чем пол сотрудника», — сказал он.

Прямой дискриминации, по словам эксперта, на вахте нет. Однако работодатели стараются не ставить женщин на откровенно тяжелые физические задачи — например, связанные с переносом грузов по 40–50 килограммов. Но это скорее забота о здоровье, чем ограничения.

Основные сложности для женщин на вахте чаще связаны не с работой, а с бытовыми условиями. Проживание в общежитии, общие комнаты и необходимость делить пространство с незнакомыми людьми могут быть непривычными. Кроме того, не всегда удается сохранить личное пространство.

«Отдельно развивается формат семейных вахт. Нередко женщины приезжают работать вместе с мужьями, а иногда и со взрослыми детьми. В таких случаях компании стараются предоставить отдельное проживание для семьи, что делает работу более комфортной», — подчеркнул Смирнов.

Еще один фактор, который привлекает сотрудников, — возможность быстрого карьерного роста. По словам Смирнова, бывают случаи, когда женщины начинают с базовых позиций, а уже через несколько месяцев становятся бригадирами или координаторами проектов.

«В результате вахтовая занятость постепенно перестает восприниматься как тяжелая и вынужденная работа. Все чаще ее рассматривают как инструмент для заработка и возможность изменить профессиональную траекторию. Для многих женщин это способ быстрее решить финансовые задачи и попробовать новые форматы занятости», — резюмировал специалист.

