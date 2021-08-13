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На место падения вертолета Ми-8 на Камчатке прибыло глубоководное оборудование

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@ntvru/Twitter

На место падения вертолета Ми-8 в Курильское озеро на Камчатке прибыло глубоководное оборудование, способное работать на глубине свыше 140 метров, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на администрацию Камчатского края.

«Сегодня поиски продолжаются. На месте работает МЧС, военные и специальная глубоководная техника Минобороны», — заявили в местном правительстве.

Представители Кроноцкого заповедника, в ведении которого находится Курильское озеро, уточнили, что на месте крушения работает аварийно-спасательный отряд Тихоокеанского флота вместе со спасателями МЧС и сотрудники заповедника.

«Сегодня с помощью глубоководного оборудования будут обследованы глубины 130-140 метров на месте падения вертолета Ми-8 с туристами. Разрабатывается план подъема вертолета с помощью понтонов», — заявили представители заповедника.

Ранее Роскосмос опубликовал спутниковое фото места крушения вертолета на Камчатке.

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