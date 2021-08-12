Водитель взорвавшегося в Воронеже автобуса рассказал подробности произошедшего

Алексей Олейников, водитель взорвавшегося в Воронеже автобуса, рассказал в беседе с «Вести Воронеж» подробности произошедшего.

«Мы стояли на остановке, и люди садились в автобус. Загорелся красный, они заходили с пешеходного перехода. Уезжать — такой хлопок, стекла, дым, и я ничего не понял даже, что произошло», — рассказал он.

По словам Алексея, в момент взрыва в автобусе находились не менее 30 человек, среди них есть тяжелораненые.

Вечером, 12 августа, в маршрутном такси в Воронеже произошел взрыв. По последней информации, в результате хлопка газа пострадали 14 человек, автобус ПАЗ полностью сгорел, пожарные ликвидировали возгорание.

Водитель автобуса заявил сотрудникам МЧС, что его транспортное средство работало на дизельном топливе и не было оборудовано газовыми баллонами. Эту информацию затем подтвердил и перевозчик.