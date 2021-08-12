Взорвавшийся в Воронеже автобус был на дизельном двигателе

Автобус с пассажирами, взорвавшийся в Воронеже на остановке, был на дизельном двигателе. Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщил представитель перевозчика.

При этом по словам представителя экстренных служб, предварительной причиной инцидента стал взрыв газового оборудования.

Вечером, 12 августа, в маршрутном такси в Воронеже произошел взрыв. По последней информации, в результате хлопка газа пострадали 14 человек, автобус ПАЗ полностью сгорел, пожарные ликвидировали возгорание.

Водитель автобуса заявил сотрудникам МЧС, что его транспортное средство работало на дизельном топливе и не было оборудовано газовыми баллонами.

Ранее вице-губернатор Воронежской области Сергей Соколов сообщил, что версия теракта не рассматривается среди причин взрыва автобуса. По его словам, «пока ничто не указывает на то, что это мог быть теракт».