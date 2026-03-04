Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Заочно осужденный блогер Майкл Наки стал фигурантом нового уголовного дела

СК: Наки стал фигурантом дела о призывах к деятельности против безопасности РФ
Майкл Наки (признан в РФ иностранным агентом)/YouTube

Российский блогер Майкл Наки (признан в РФ иностранным агентом) стал фигурантом уголовного дела о призывах к деятельности, направленной против безопасности РФ. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Москве, опубликовав заявление в канале в мессенджере Max.

«Возбуждено уголовное дело в отношении блогера Майкла Наки. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 280.4 УК РФ», — отмечается в тексте.

По данным следствия, мужчина не позднее мая 2024 года опубликовал в социальных сетях видео с призывами к совершению действий, направленных против безопасности России. В связи с этим сейчас правоохранители рассматривают вопрос об объявлении Наки в международный розыск и его аресте. Специалисты продолжают осуществлять следственные мероприятия, направленные на сбор доказательств.

В сентябре 2022 года министерство юстиции РФ внесло Майкла Наки в реестр лиц, признанных иностранными агентами.

29 августа 2023 года Басманный районный суд Москвы заочно приговорил уехавшего за границу блогера к 11 годам колонии, признав его виновным в распространении ложных сведений о Вооруженных силах России. Кроме того, ему запретили в течение пяти лет заниматься администрированием интернет-ресурсов.

Ранее суд в Москве оштрафовал Наки за нарушение закона об иноагентах.

 
Теперь вы знаете
Алкоголизм и депрессия: как связаны эти состояния на самом деле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!