Заочно осужденный блогер Майкл Наки стал фигурантом нового уголовного дела

СК: Наки стал фигурантом дела о призывах к деятельности против безопасности РФ

Российский блогер Майкл Наки (признан в РФ иностранным агентом) стал фигурантом уголовного дела о призывах к деятельности, направленной против безопасности РФ. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Москве, опубликовав заявление в канале в мессенджере Max.

«Возбуждено уголовное дело в отношении блогера Майкла Наки. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 280.4 УК РФ», — отмечается в тексте.

По данным следствия, мужчина не позднее мая 2024 года опубликовал в социальных сетях видео с призывами к совершению действий, направленных против безопасности России. В связи с этим сейчас правоохранители рассматривают вопрос об объявлении Наки в международный розыск и его аресте. Специалисты продолжают осуществлять следственные мероприятия, направленные на сбор доказательств.

В сентябре 2022 года министерство юстиции РФ внесло Майкла Наки в реестр лиц, признанных иностранными агентами.

29 августа 2023 года Басманный районный суд Москвы заочно приговорил уехавшего за границу блогера к 11 годам колонии, признав его виновным в распространении ложных сведений о Вооруженных силах России. Кроме того, ему запретили в течение пяти лет заниматься администрированием интернет-ресурсов.

Ранее суд в Москве оштрафовал Наки за нарушение закона об иноагентах.