Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Путин указал на рост количества преступлений экстремистской направленности в России

Путин: число преступлений экстремистской направленности в РФ выросло за 2025 год
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин рассказал о росте числа преступлений экстремистской направленности в стране за 2025 год. Об этом сообщает РИА Новости.

«За последний год количество преступлений экстремистской направленности тоже, к сожалению, выросло», — сказал он, выступая на расширенном заседании коллегии МВД РФ.

По словам российского лидера, для эффективной борьбы с экстремизмом необходимо проделывать умную и гибкую работу.

В ноябре 2025 года Госдума РФ в ходе пленарного заседания приняла во втором и третьем, окончательном чтениях законопроект об усилении уголовной ответственности вплоть до пожизненного лишения свободы за склонение детей к диверсионной деятельности.

Нововведение также предполагает понижение возрастной планки наступления ответственности за действия диверсионно-террористической направленности до 14 лет. Помимо этого, законом отменяется срок давности по подобным делопроизводствам, а также вводится запрет на условное отбывание наказания за участие в диверсионном сообществе.

Ранее Верховный суд РФ не признал экстремизмом критику властей.

 
Теперь вы знаете
Алкоголизм и депрессия: как связаны эти состояния на самом деле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!