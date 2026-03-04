Путин указал на рост количества преступлений экстремистской направленности в России

Путин: число преступлений экстремистской направленности в РФ выросло за 2025 год

Президент России Владимир Путин рассказал о росте числа преступлений экстремистской направленности в стране за 2025 год. Об этом сообщает РИА Новости.

«За последний год количество преступлений экстремистской направленности тоже, к сожалению, выросло», — сказал он, выступая на расширенном заседании коллегии МВД РФ.

По словам российского лидера, для эффективной борьбы с экстремизмом необходимо проделывать умную и гибкую работу.

В ноябре 2025 года Госдума РФ в ходе пленарного заседания приняла во втором и третьем, окончательном чтениях законопроект об усилении уголовной ответственности вплоть до пожизненного лишения свободы за склонение детей к диверсионной деятельности.

Нововведение также предполагает понижение возрастной планки наступления ответственности за действия диверсионно-террористической направленности до 14 лет. Помимо этого, законом отменяется срок давности по подобным делопроизводствам, а также вводится запрет на условное отбывание наказания за участие в диверсионном сообществе.

Ранее Верховный суд РФ не признал экстремизмом критику властей.