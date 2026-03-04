Аршавину нашли новую работу

Бывший защитник московского «Спартака» и сборной России Евгений Ловчев в интервью РИА Новости заявил, что скандалы в российском футболе, связанные с работой видеоарбитров, можно решить приглашением опытных экс-футболистов.

По его словам, с работой на VAR отлично справились бы Игорь Колыванов и Андрей Аршавин.

«Многие эксперты возмущены двумя вещами: что судья не может принять решение сам и что не может его отстоять. Я бы вообще предложил им, чтобы на VAR посадили нас, ребят, которые поиграли на хорошем уровне, – Аршавина, Колыванова», — заявил Ловчев.

2 марта стало известно, что впервые в истории система видеопомощника арбитра (VAR) вмешалась во все матчи тура в Российской премьер-лиги (РПЛ).

27 февраля РПЛ была возобновлена после зимней паузы, прошли игры 19-го тура. Были сыграли матчи: «Зенит» — «Балтика» (1:0), «Оренбург» — «Акрон» (2:0), «Краснодар» — «Ростов» (2:1), «Локомотив» — «Пари Нижний Новгород» (2:1), «Динамо» (Махачкала) — «Рубин» (2:1), «Динамо» (Москва) — «Крылья Советов» (4:0), «Ахмат» — ЦСКА (1:0), а закрыл программу тура матч «Сочи» — «Спартак» (2:3).

