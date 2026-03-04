Певица Mona о дуэте с Кридом: «Не могла не принять приглашение»

Певица Mona (Дарья Кустовская – настоящее имя) призналась в беседе с ТАСС, что песня «На кольцевой» принадлежит исключительно Егору Криду.

По словам Mona, Крид сам написал композицию, а затем пригласил ее исполнить трек.

«Конечно же, я не могла не принять приглашение», — заявила артистка.

Кустовская назвала работу с Кридом замечательной возможностью посотрудничать с большим артистом. Певица подчеркнула, что ей очень сильно понравилось работать с коллегой.

Mona добавила, что в 2026 году планирует выпустить новые дуэты.

Mona писала песни для таких артистов, как Zivert, Мот, Elman, Филиппа Киркорова и Давы. В 2022 году выпустила синглы «Я в ноль» и «Ну и че?». Совместно с Elman записала треки «Черная любовь» и «Истерика». Позже она работала с группой «Три дня дождя», рэперами Бастой, Loc-Dog, Navai и блогером Эльдаром Джараховым.

В 2025-м Кустовская стала участницей шестого шоу «Маска». Она скрывалась в костюме Далматина и заняла второе место. Тогда выиграл Александр Панайотов в образе Вождя.

