Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Путин призвал МВД усилить борьбу с наркобизнесом в России

Путин: борьба с наркобизнесом в России должна быть более наступательной
Михаил Метцель/РИА Новости

Борьба с наркотическим бизнесом в России должна быть более наступательной. Об этом заявил российский президент Владимир Путин во время заседания коллегии Министерства внутренних дел РФ, передает РИА Новости.

«Более наступательной должна быть борьба с наркобизнесом», — сказал глава государства.

С 1 марта 2026 года вступают в силу поправки в Уголовный кодекс РФ — появляется статья, которая вводит уголовную ответственность за пропаганду в цифровой среде незаконного оборота наркотических средств или психотропных веществ, а также их потребления.

Адвокат по уголовным делам, управляющий партнер Коллегии адвокатов «Бизнес Лигал Групп» Вероника Полякова рассказала «Газете.Ru», что ключевая особенность этой нормы — «административный порог». Уголовная ответственность наступает не сама по себе, а при сочетании условий. Например, если человека дважды в течение одного года привлекли к административной ответственности по статье 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотиков).

Ранее мефедрон нашли в трусах у юноши в Иркутске.

 
Теперь вы знаете
Алкоголизм и депрессия: как связаны эти состояния на самом деле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!