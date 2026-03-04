Путин призвал МВД усилить борьбу с наркобизнесом в России

Путин: борьба с наркобизнесом в России должна быть более наступательной

Борьба с наркотическим бизнесом в России должна быть более наступательной. Об этом заявил российский президент Владимир Путин во время заседания коллегии Министерства внутренних дел РФ, передает РИА Новости.

«Более наступательной должна быть борьба с наркобизнесом», — сказал глава государства.

С 1 марта 2026 года вступают в силу поправки в Уголовный кодекс РФ — появляется статья, которая вводит уголовную ответственность за пропаганду в цифровой среде незаконного оборота наркотических средств или психотропных веществ, а также их потребления.

Адвокат по уголовным делам, управляющий партнер Коллегии адвокатов «Бизнес Лигал Групп» Вероника Полякова рассказала «Газете.Ru», что ключевая особенность этой нормы — «административный порог». Уголовная ответственность наступает не сама по себе, а при сочетании условий. Например, если человека дважды в течение одного года привлекли к административной ответственности по статье 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотиков).

