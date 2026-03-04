Российский подросток отправил в школу угрозы ради подруги, не хотевшей писать контрольную

В Кузбассе подросток угрожал школе ради подруги, не хотевшей на контрольную

В Кузбассе 15-летнего подростка будут судить за угрозы школе ради подруги, которая не хотела идти на контрольную. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в декабре прошлого года. Подросток отправил работнику учебного заведения сообщение с угрозами в мессенджере. Экстренные службы отреагировали и прибыли на место, но подозрительных предметов в школе не нашли. После этого правоохранители установили отправителя — им оказался знакомый учащейся в этом учебном учреждении девушки.

Выяснилось, что подросток сделал это ради знакомой, которая не хотела писать контрольную работу. В отношении юноши возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ. Материалы направлены в суд, обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.

