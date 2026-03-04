МОК призвали вернуть Россию на международные старты

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков в интервью РИА Новости назвал заявление Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении США и Израиля лицемерным.

По его словам, МОК должен быть последовательным и рациональным, сделав шаг навстречу российским атлетам.

«Заявление удивительное. Я бы сказал, циничное. В отношении России МОК повел себя кардинально другим образом. Если следовать логике заявления МОК, то Россия должна быть немедленно восстановлена в правах!» — заявил Жуков.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 28 февраля после того, как США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Как рассказал Трамп, действия Вашингтона и еврейского государства обусловлены «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций. Один из ударов американских и израильских войск пришелся на резиденцию верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи, его спасти не удалось. Иран в ответ выпустил ракеты и дроны по Израилю и авиабазам США в регионе. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Германия не будет бойкотировать открытие Паралимпиады-2026 из-за России.