Ученые рассказали, почему деменция убивает женщин больше, чем мужчин

На данный момент в Великобритании среди больных деменцией две трети составляют женщины. В The Telegraph изучили, почему существует гендерный разрыв в заболеваемости и как можно постараться предотвратить эту болезнь.

Во-первых, женщины в среднем живут дольше, а деменцией, в первую очередь, страдают старшие возрастные группы населения. Так, в развитом мире к 85 годам на 100 женщин остается примерно 50 мужчин, что статистически увеличивает риск возникновения заболевания. С возрастом накапливаются сопутствующие заболевания, которые ухудшают общее физическое состояние, в том числе увеличивая вероятность развития нейродегенеративных заболеваний.

Во-вторых, еще одним из основных факторов диспропорционального распространения деменции является гендерное неравенство. Накопленного за жизнь стресса у женщин обычно больше — именно они обычно становятся родителями-одиночками и страдают от дискриминации.

Пока что нет эффективного средства, способного полностью вылечить любое нейродегенеративное заболевание. Тем не менее, есть проверенные методы профилактики. И самым лучшим из них является умеренная физическая нагрузка.

Спорт не просто способен улучшить здоровье кровеносной системы, но еще во время упражнений, мышцы создают белки, которые активно участвуют в восстановлении и создании новых клеток мозга. При этом сообщается о важности регулярной физической нагрузки с целью компенсации вреда, причиняемого сидячим образом жизни - специалисты советуют не сидеть на одном месте более 50 минут без перерыва.

Помимо этого, на сохранность нейронов влияет наличие активных социальных контактов. Хоть коммуникация и не поможет восстановить мозг, нервные клетки в таком случае тонизируются и дольше находятся в «рабочем» состоянии.

Ранее сообщалось, что COVID-19 также может увеличить риск развития деменции.