Обвиненного в растрате 180 млн рублей экс-главу осетинского правительства отправили в СИЗО

Басманный районный суд Москвы арестовал на два месяца бывшего председателя правительства Северной Осетии-Алании Сергея Такоева, министра туризма республики Алана Диамбекова и гендиректора Осетинского завода автомобильного и тракторного электрооборудования (ОЗАТЭ) Аида Габараева, которые обвиняются в растрате 180 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Постановлением Басманного районного суда Москвы в отношении Такоева, Диамбекова и Габараевой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 10 октября. В удовлетворении ходатайств стороны защиты об избрании более мягкой меры пресечения, в том числе домашнего ареста, запрета определенных действий или залога отказано», — рассказала пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

Решение еще не вступило в силу и в течение десяти суток может быть обжаловано в Московском городском суде.

По версии следствия, Такоев, Диамбеков и Габараев продали региону недвижимость подконтрольного им ОЗАТЭ по завышенной стоимости. Обвинение ходатайствовало об отправке фигурантов в изолятор.

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