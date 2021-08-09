Сбежавшие из китайского заповедника слоны развернулись в сторону дома спустя 17 месяцев

Стадо слонов, сбежавшее в апреле 2020 года и прошедшее сотни километров, развернулось на юг, в сторону родных лесов, сообщает Daily Mail.

Животные сбежали из Сишуанбаньна-Дайского автономного округа на юге провинции Юньнань в КНР и стали направляться на север, разрушая все на своем пути. Стоимость ущерба на данный момент оценивается в более чем £760 000.

Относительно причин столь необычного для слонов поведения есть разные гипотезы. Джошуа Плотник из Городского университета Нью-Йорка считает, что побег связан с поиском ресурсов, количество которых уменьшается из-за постоянного истощения природы в естественном ареала слонов из-за загрязнения рек и вырубки лесов. Чен Миньюн из Юньнаньского университета высказал другую теорию, предположив, что причиной бегства стала дезориентация или неопытность главной слонихи стада, за которой обычно следуют животные.

Ранее сообщалось, что до своего разворота слоны приближались к многомиллионному городу Куньмину, столице провинции. Власти задействовали дроны и команду из сотен людей, чтобы постоянно следить за слонами и прогнозировать маршрут животных, а также предоставить местным жителям необходимую помощь при эвакуации.