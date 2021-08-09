В московском метро с октября станет больше машинистов-женщин

В Московском метрополитене с октября 2021 года станет больше машинистов-женщин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководитель Дептранса Москвы, вице-мэра Максима Ликсутова.

«Более трети всех сотрудников мосметро – женщины. По этому показателю мы на втором месте среди всех метрополитенов мира. Мы рады, что все больше женщин выбирают профессию машиниста — Мосметро дает возможность реализовать себя и заниматься любимым делом», — заявил Ликсутов.

Должность машиниста после сдачи экзаменов смогут занять 42 женщины. Впервые с 1955 года женщины-машинисты появились в московском метро в феврале 2021 года на Филевской линии.

Ранее Минтруд России сократил количество запрещенных для женщин профессий.

С 1 января этого года Минтруд исключил из списка запрещенных для женщин более ста профессий. Так, были сняты ограничения на работу женщин в качестве членов палубной команды судна, за исключением работы в машинном отделении.

Россиянкам разрешили работать машинистами электропоездов, скоростных и высокоскоростных поездов, а также выполнять верхолазные работы на высоте свыше 10 метров.