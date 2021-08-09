На украинском курорте неизвестные разрисовали краской автомобили с российскими номерами

На курорте в украинском городе Бердянск Запорожской области неизвестные разрисовали краской автомобили с российскими номерами, передает местное издание «ProБердянск».

На портале предположили, что хулиганы таким образом хотели дать понять собственникам машин, что российским туристам нет места на украинских курортах.

Инцидент произошел в ночь с 6 на 7 августа на парковке возле одной из гостиниц Бердянска, жертвами вандалов стали два автомобиля.

Хулиганы оставили на машинам оскорбительные надписи и закрасили номера. Впоследствии оказалось, что владельцы автомобилей — граждане Украины из Черниговского района Запорожской области.

Ранее на Украине спортсменку национальной сборной Ярославу Магучих, сделавшую совместное фото с россиянкой Марией Ласицкене, затравили в соцсетях и пригрозили разбирательством на службе.

Ярослава Магучих имеет звание младшего лейтенанта вооруженных сил Украины.