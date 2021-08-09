СМИ: напавший на полицейского у Пентагона имел «темное прошлое»

Напавший на этой неделе на полицейского около здания Пентагона Остин Ланц до этого преследовал соседей и подозревался в других нарушениях, сообщает Washington Post.

Уточняется, что 27-летний Остин Уильям Ланц был арестован в апреле прошлого года за вторжение в дом пары, живущей по соседству, а в этом году привлек внимание полиции из-за преследования «с использованием фотографий и сообщений сексуального характера».

Также известно, что в октябре 2012 года Ланц был зачислен в Корпус морской пехоты, но был исключен оттуда менее чем через месяц.

Следователи продолжали изучать биографию и деятельность нападавшего, в том числе его финансовую информацию и онлайн-аккаунты — в поисках мотива.

3 августа Остин Уильям Ланц совершил нападение на транспортной остановке, которая является частью комплекса Пентагона. В результате нападения пострадали несколько человек. Позднее в охране Минобороны США объявили об устранении угрозы на месте стрельбы.

Позднее в ФБР заявили. что напавший на офицера был вооружен ножом. Затем, отобрав оружие у полицейского, он покончил с собой.