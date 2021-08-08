Мужчина принес на первое свидание прах матери

Женщина поделилась историей о первом свидании с мужчиной из Tinder, который принес на встречу прах своей матери. Об этом пишет британский таблоид Mirror.

По ее словам, свидание сразу не задалось: мужчина опоздал на барбекю в доме рассказчицы, в начале встречи начал детально рассказывать о своей семейной драме. Когда они сели за стол, то гость достал из кармана небольшой флакон с черным порошком.

«Я хотел бы познакомить тебя с моей мамой. Мне нравится приводить ее на любое важное событие в моей жизни», — сказал мужчина непринужденно.

Он добавил, что носит прах матери в ожерелье, кольце, а также в честь покойной набил татуировку на полруки.

После услышанного женщина заявила, что ей «нужно закончить какую-то работу» и попросила удалиться гостя. Выйдя из дома, мужчина отправил сообщение девушке, в котором говорилось, что она понравилась его маме и намекнул на еще одно свидание.