Путин утвердил министров силовых ведомств

Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил министров силового блока и руководителя внешнеполитического ведомства. Об этом сообщает РИА Новости.

Андрей Белоусов стал министром обороны, Владимир Колокольцев и Александр Куренков сохранили за собой посты глав МВД и МЧС.

Сергей Лавров вновь утвержден на должность главы МИД, а Константин Чуйченко остался главой Минюста, говорится в публикации.

Также Путин утвердил Виктора Золотова директором Росгвардии, Сергея Нарышкина — главой Службы внешней разведки, Александра Бортникова — руководителем Федеральной службы безопасности, Дмитрия Кочнева — главой Федеральной службы охраны.

После инаугурации президента России Владимира Путина правительство РФ в соответствии с Конституцией ушло в отставку. 10 мая Путин переназначил Михаила Мишустина главой кабмина, после чего премьер-министр внес на рассмотрение Госдумы кандидатуры глав министерств. 12 мая президент предложил Совету Федерации кандидатуры министров силового блока, а также руководителей спецслужб. 14 мая Госдума и Совфед закончили рассмотрение кандидатов, а президент подписал указы об их назначении. Как изменился состав правительства — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин утвердил новый состав кабмина.