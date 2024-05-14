Путин встретится с новым составом правительства

Президент России Владимир Путин проведет встречу с новым составом правительства страны во вторник, 14 мая. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Да. Ждем такую встречу», — подтвердил Песков в ответ на вопрос планируется ли встреча с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

До этого президент Российской Федерации Владимир Путин назначил на должности новых министров и вице-премьеров.

После инаугурации президента России Владимира Путина правительство РФ в соответствии с Конституцией ушло в отставку. 10 мая Путин переназначил Михаила Мишустина главой кабмина, после чего премьер-министр внес на рассмотрение Госдумы кандидатуры глав министерств. 12 мая президент предложил Совету Федерации кандидатуры министров силового блока, а также руководителей спецслужб. 14 мая Госдума и Совфед закончили рассмотрение кандидатов, а президент подписал указы об их назначении. Как изменился состав правительства — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, кого Госдума утвердила в должности министра финансов РФ.