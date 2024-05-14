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В Волгоградской области пациенты попали на прием к пьяному травматологу

В Волгоградской области травматолог вел прием, находясь в алкогольном опьянении

Жители Камышина Волгоградской области пожаловались на травматолога городской больницы, который систематически появляется на работе в алкогольном опьянении. Об этом сообщается в группе «Подслушано Камышин» во «ВКонтакте».

По словам горожан, сотрудник Камышинской ЦРБ халатно относится к своим обязанностям и регулярно ставит пациентам неправильные диагнозы.

«Сегодня ночью он чуть не отпустил человека со сломанной рукой, сказав, что это просто ушиб. Если бы не наше самоуправство, мы бы и не узнали, что это перелом. И это не первый случай. Будьте аккуратнее», — написала автор видео.

В комментариях к ролику многие пользователи рассказали об аналогичном опыте взаимодействия с этим специалистом. Они также отмечали, что видели врача на рабочем месте в нетрезвом состоянии.

Тем не менее в облздраве отметили, что после внутренней проверки администрация Камышинской ЦГБ уже применила к врачу дисциплинарные меры.

«Дополнительно сообщаем, что с персоналом больницы будет проведена беседа о соблюдении медицинской этики и деонтологии», — заверили в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Ранее волгоградцев возмутило видео с сотрудницей скорой помощи, которая приехала на вызов пьяной.

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