Во Франции мужчина открыл стрельбу по полицейским

Молодой мужчина открыл стрельбу по полицейским в центре города Сент-Этьен, никто из правоохранителей не пострадал, сам нападавший получил серьезное ранение ответным огнем, сообщает France Bleu.

По данным радиостанции, полиция получила сигнал о том, что два человека в районе сквера Виолетт выдают себя за полицейских и, возможно, планируют совершить тяжкое уголовное преступление. Наряд полиции прибыл на место и обнаружил этих людей, сидящих в машине. Одного удалось задержать почти сразу. Второй — вооруженный — попытался скрыться. Уходя от полиции он несколько раз выстрелил.

«При помощи своих коллег, мобилизованных на демонстрацию [против] антисанитарных пропусков в центре города, полиция обнаружила следы стрелка в районе Шаванель во дворе небольшого здания... он был арестован после очередных выстрелов», — сообщили в полиции. Там уточнили, что при повторной попытке нападения злоумышленник был ранен полицейскими в живот и ногу. Вскоре его доставили в больницу.

По факту происшествия проводится расследование.

Ранее стало известно, что офицер полиции скончался после стрельбы, которая произошла у Пентагона.