Полиция возбудила два уголовных дела после массовой драки мигрантов в Мытищах

Полиция возбудила два уголовных дела после массовой драки мигрантов. Об этом сообщается на сайте регионального МВД.

По данным полиции, в результате столкновения был госпитализирован мужчина 1972 года рождения.

«По факту драки на Пограничной улице города Мытищи Следственным Управлением МУ МВД России «Мытищинское» возбуждены уголовные дела по ст. 111 и ст. 213 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «Хулиганство»», — говорится в сообщении.

Правоохранители уже задержали троих мужчин, подозреваемых в совершении преступлений. Сейчас они пытаются установить личности остальных участников драки.

Ранее стало известно о двух массовых потасовках в подмосковных городах Одинцово и Мытищи, в которых в общей сложности приняли участие от 40 до 60 мигрантов. Как сообщают очевидцы, мужчины использовали в драке палки, у некоторых были ножи.

Накануне в МВД по итогам встречи с послами зарубежных государств сообщили, что в этом году иностранцы в России стали чаще нарушать общественный порядок, устраивать массовые драки и применять силу в отношении представителей власти. По данным ведомства, в стране незаконно находятся более 700 тыс. выходцев из стран СНГ.