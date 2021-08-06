Пугавшую лошадей статую борца сумо убрали с конного манежа на Олимпиаде в Токио

На Олимпиаде в Токио статую борца сумо убрали из манежа для конных соревнований из-за опасений спортсменов, что она пугает лошадей, сообщает FoxNews.

Наездники предположили, что большая статуя отвлекала лошадей на трассе. Она находилась рядом с препятствием по прыжкам в воду в Конном парке и была повернута от всадников. При резком повороте спортсмены и лошади наблюдали борца сумо в его маваси (набедренной повязке — прим. ред.).

«Когда вы подходите, вы видите [задницу] здоровенного парня. Четырех или пять лошадей это действительно напугало», — сказал британский наездник Гарри Чарльз.

Несколько наездников получили штрафные очки при прыжке через трамплин, что помешало им выйти в финал. А израильской сборной пришлось медленно приучать лошадей к статуе перед соревнованиями.

Ранее официальные лица Олимпиады в Токио принесли извинения украинским синхронисткам Марте Фединой и Анастасии Савчук за то, что во время церемонии награждения дуэтов их назвали россиянками.