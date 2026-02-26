В Петербурге ледяная глыба чуть не прибила женщину

Mash: в Петербурге на женщину упала ледяная глыба

В Санкт-Петербурге ледяная глыба чуть не прибила 56-летнюю женщину. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным журналистов, инцидент произошел на Разъезжей улице. В результате падения льда женщина получила удар по голове. Пострадавшую госпитализировали, она находится в тяжелом состоянии.

6 февраля в Кирове 11-летняя девочка получила травму головы из-за схода снега с крыши дома. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. В рамках расследования будет дана оценка действиям сотрудников управляющей компании, обслуживающей дом.

13 февраля в Ступино Московской области огромная глыба льда рухнула с крыши на 10-летнюю девочку. Ребенка с переломом грудного отдела позвоночника госпитализировали в подольскую больницу.

16 февраля в Бугульме на женщину упала глыба льда с крыши дома на улице Гафиатуллина, пострадавшую госпитализировали с травмой головы. По словам свидетелей, предупреждающую табличку о возможном сходе снега с крыши представители управляющей компании выставили уже после случившегося.

Ранее в Саранске обвалился балкон после падения глыбы льда с крыши.