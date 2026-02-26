Размер шрифта
Госдума ввела обязательную геномную регистрацию военных

Госдума в третьем чтении приняла закон о геномной регистрации военнослужащих
Софья Сандурская/Агентство «Москва»

На пленарном заседании Государственная дума во втором и в третьем чтениях приняла законопроект, который предусматривает введение обязательной геномной регистрации некоторых категорий военнослужащих, а также сотрудников органов внутренних дел, госслужащих. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Согласно документу, обязательную государственную геномную регистрацию должны будут проходить военнослужащие-контрактники, которые проходят службу в Вооруженных силах РФ и Росгвардии, бойцы-добровольцы, полицейские со специальными званиями, сотрудники органов внутренних дел и государственные гражданские служащие, связанных с ВС РФ и Росгвардией. Этих граждан будут регистрировать во время службы или работы в период мобилизации, в условиях чрезвычайного или военного положения, военного времени, а также при отправке за рубеж для борьбы с международным терроризмом.

Геномная информация будет храниться до достижения упомянутыми лицами 100-летнего возраста, а в случае их гибели — до установления личности. В случае увольнения со службы или исключения из добровольческих формирований соответствующие данные могут быть уничтожены по их заявлению.

В январе уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поддержала принятие закона, который обязывает сдать геном ДНК до заключения контракта или в ходе заключения контракта с министерством обороны России.

Новость дополняется.

 
