Иран сделал предложение США по ядерной программе

Иран предложил США заморозку обогащения урана на ограниченный период. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на высокопоставленный иранский источник.

«Наше предложение подтверждает, что обогащение урана является суверенным правом и предполагает заморозку обогащения на ограниченный период», — сказал он.

26 февраля в Женеве стартовал третий раунд непрямых переговоров Ирана и США по иранской ядерной программе при посредничестве Омана.

22 февраля глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что договоренность Тегерана и Вашингтона по атому должна быть упрощена до соглашения о мирном характере ядерной программы. Помимо этого, должны быть сняты санкции. По словам министра, с момента заключения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) прошло уже 10 лет — за этот период ядерная программа исламской республики продвинулась.

Ранее президент Ирана подтвердил отсутствие планов на ядерное оружие.