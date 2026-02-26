В Москве закрыли «Магнит» из-за нашествия крыс-гигантов

В Москве временно закрыли магазин «Магнит» на Костромской улице после жалоб покупателей на санитарные нарушения и появление крыс. Об этом написал Telegram-канал «Москва 2026».

По словам очевидцев, одна из крыс напала на посетительницу, после чего в торговую точку приехали специалисты Роспотребнадзора. Во время проверки инспекторы зафиксировали неудовлетворительное санитарное состояние магазина, следует из поста. В помещениях обнаружили грязь, а часть овощей на витрине оказалась повреждена и со следами укусов, уточняется в посте. По итогам мероприятий работу магазина приостановили до устранения нарушений и проведения обработки от грызунов, пишет автор поста.

Подобные случаи обычно заканчиваются предписанием, повторной проверкой и возможными штрафами. Если нарушения создают угрозу для покупателей, торговую точку могут закрыть на срок, который определит суд. В ведомстве напомнили, что ретейлер обязан обеспечивать регулярную уборку, соблюдать требования к хранению продуктов и проводить плановую дератизацию, чтобы исключить порчу товара и риски для здоровья.

Покупателям, которые столкнулись с некачественными продуктами или антисанитарией, советуют сохранять чек и, если есть возможность, фиксировать ситуацию на фото или видео. По закону товар ненадлежащего качества можно вернуть или обменять, а при отказе продавца обращение в надзорные органы помогает ускорить разбирательство.

Ранее жильцы ЖК «Москвичка» пожаловались на тараканов и просрочку в местном «Магните».