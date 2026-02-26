Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Бизнес

В Москве закрыли «Магнит» из-за нашествия крыс-гигантов

«Москва 2026»: в Москве пришлось закрыть «Магнит» из-за нашествия крыс-гигантов
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

В Москве временно закрыли магазин «Магнит» на Костромской улице после жалоб покупателей на санитарные нарушения и появление крыс. Об этом написал Telegram-канал «Москва 2026».

По словам очевидцев, одна из крыс напала на посетительницу, после чего в торговую точку приехали специалисты Роспотребнадзора. Во время проверки инспекторы зафиксировали неудовлетворительное санитарное состояние магазина, следует из поста. В помещениях обнаружили грязь, а часть овощей на витрине оказалась повреждена и со следами укусов, уточняется в посте. По итогам мероприятий работу магазина приостановили до устранения нарушений и проведения обработки от грызунов, пишет автор поста.

Подобные случаи обычно заканчиваются предписанием, повторной проверкой и возможными штрафами. Если нарушения создают угрозу для покупателей, торговую точку могут закрыть на срок, который определит суд. В ведомстве напомнили, что ретейлер обязан обеспечивать регулярную уборку, соблюдать требования к хранению продуктов и проводить плановую дератизацию, чтобы исключить порчу товара и риски для здоровья.

Покупателям, которые столкнулись с некачественными продуктами или антисанитарией, советуют сохранять чек и, если есть возможность, фиксировать ситуацию на фото или видео. По закону товар ненадлежащего качества можно вернуть или обменять, а при отказе продавца обращение в надзорные органы помогает ускорить разбирательство.

Ранее жильцы ЖК «Москвичка» пожаловались на тараканов и просрочку в местном «Магните».

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!