Сийярто: в МИД Украины признали остановку «Дружбы» по политическим мотивам

Временного поверенного в делах Венгрии в Киеве вызвали в МИД Украины из-за «Дружбы», там признали, что нефтепровод «Дружба» остановлен по политическим причинам. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Сегодня временный поверенный в делах нашего посольства в Киеве был вызван в министерство иностранных дел Украины, где признали, что трубопровод закрыт по политическим причинам, что они не возобновляют транспортировку нефти в Венгрию по политическим причинам», — сказал министр в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По его словам, в МИД Украины признали, что «нет никаких физических или технических причин, чтобы не возобновлять поставки» российской нефти, «есть только политические причины».

Нефтепровод, по которому нефть поступает из России в Восточную Европу, в частности в Венгрию и Словакию, не функционирует из-за того, что власти Украины остановили работу его части на своей территории.

Венгрия и Словакия в ответ объявили о прекращении поставок дизельного топлива на Украину из-за отказа Киева поставлять российские энергоносители по «Дружбе», а также, будучи членами Евросоюза, заблокировали предоставление ЕС кредита для Украины.

24 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен попросила Украину ускорить ремонт «Дружбы».

Ранее Зеленский заявил, что Украина не может быстро отремонтировать трубопровод.