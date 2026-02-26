Задержанного футболиста ЦСКА направили в вытрезвитель

Футболист московского ЦСКА Илья Агапов после задержания провел несколько часов в вытрезвителе. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

В вытрезвителе футболист пришел в себя, после чего его отпустили. Протокол об административном правонарушении в отношении не составляли.

Согласно опубликованной в СМИ информации, в ночь на 25 февраля спортсмен в состоянии сильного алкогольного опьянения проник в здание музыкальной школы и начал угрожать охраннице, которая находилась на своем посту. Женщина вызвала Росгвардию, и игрок был задержан. При этом свой поступок Агапов объяснить не сумел и провел ночь в отделении полиции. Позднее журналист Сергей Ильев передал в своем Telegram-канале версию Агапова, который отрицает, что забрался в школу пьяным, и приводит свою версию со

25-летний Агапов — воспитанник казанского «Рубина», он выступал за «Нефтехимик» и «Спартак-2». В 2022 году он подписал контракт с «Пари Нижним Новгородом», а в зимнее трансферное окно 2023 года стал игроком московского ЦСКА. Однако закрепиться в основе он не сумел — в 2025 году он играл в аренде в «Пари НН» и тольяттинском «Акроне», а в 2026 году на правах аренды перешел в «Уфу».

