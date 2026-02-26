Ford в США отзывает автомобили из-за неисправности тормозов

В США более 4 млн пикапов, внедорожников и фургонов отзывает Ford Motor Co из-за рисков отключения систем торможения, а также из-за возможных неполадок в работе стоп-сигналов. Такая информация следует из пресс-релиза Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA), передает РИА Новости.

«Встроенный модуль для крепления прицепа может потерять связь с автомобилем, что может привести к отключению стоп-сигналов и поворотников или к потере функции торможения», — отмечается в сообщении.

Среди автомобилей, которые подлежат отзыву, пикапы F-150 2021-2026 годов выпуска, F-250 SD 2022-2026 годов, Ranger 2024-2026 годов, внедорожники Lincoln Navigator и Expedition, а также электрические фургоны E-Transit 2026 года.

В январе сообщалось, что автопроизводитель Volvo отзовывает для проверки батарей 33,7 тыс. кроссоверов EX30.

Отмечается, что отзывная кампания связана с качеством батарей, поставляемых китайским производителем Sunwoda Electronic. Такие аккумуляторы при использовании быстрой зарядки могут воспламениться.

Ранее компания Ford зарегистрировала три бренда в России.