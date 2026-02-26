Размер шрифта
В Чехии выступили против военных поставок Украине

Спикер Окамура: мы не поддерживаем затягивание конфликта на Украине
Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Чешская партия «Свобода и прямая демократия» (СПД) выступает против финансирования Украины и ее членства в ЕС. Об этом в соцсети X написал председатель Палаты депутатов парламента Чехии Томио Окамура.

«СПД выступает против финансирования поставок вооружений для Украины и против ее членства в ЕС. Мы рады, что поставки вооружений для Украины не будут финансироваться из чешского бюджета. Мы поддерживаем быстрое мирное урегулирование украинского конфликта, а не его затягивание», – отметил Окамура.

Спикер чешского парламента привел результаты общеевропейского опроса общественного мнения «Евробарометр», согласно которым только 34% граждан Чехии поддерживают финансирование и поставки военной техники для Украины, а 63% выступают против этого. Также опрос показал, что 27% граждан «за» членство Украины в ЕС, а 67% являются противниками этого решения.

25 февраля Окамура заявил, что его партия готовит законопроект, который предусматривает ужесточение режима пребывания в Чехии для украинских беженцев. А украинский экономист Дарья Михайлишина рассказывала, что всего 53% граждан Чехии хотят видеть украинских беженцев в своей стране.

Также в феврале Окамура заявил, что его партия выступает против вхождения Украины в ЕС из-за того, что экономика страны разрушена, Украина является «коррумпированным государством», а украинская мафия будет «свободно передвигаться по Евросоюзу». Также он подчеркнул, что чехи не хотят быть втянутыми в конфликт с Россией.

При этом в феврале 2026 года президент Чехии Петр Павел сообщил, что Украина получила 4,4 миллиона крупнокалиберных снарядов в рамках чешской инициативы.

Ранее премьер Чехии рассказал, когда можно было заключить мир на Украине.

 
