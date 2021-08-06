СК РФ возбудил уголовное дело по факту ДТП с россиянами в Турции

Российские следователи возбудили уголовное дело по факту гибели туристов из России в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса в турецкой Анталии. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Управление СК по Самарской области возбудило дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

ДТП с участием автобуса, перевозившим российских туристов из поселка Конаклы, произошло 2 августа около курортного города Манавгат в провинции Анталия. Тургруппа состояла из 22 человек, в их числе были девять детей. Все туристы были из Самарской области. В Россию уже вернулись 13 отдыхавших, еще двое планируют вернуться домой в скором времени.

Согласно информации Следственного комитета, в результате аварии пострадали 19 человек, еще трое человек скончались, в том числе несовершеннолетний.

Ранее Ростуризм сообщил, что четверо российских туристов все еще остаются в больнице.