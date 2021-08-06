В Хиросиме прошла траурная церемония памяти жертв атомной бомбардировки

В японском городе Хиросима, ставшем жертвой первой в мире ядерной бомбардировки, проведенной вооруженными силами Соединенных Штатов, прошла траурная церемония памяти жертв, сообщает информационное агентство «Киодо».

«Сейчас, когда пандемия новой коронавирусной инфекции распространилась по миру и представляет угрозу человечеству, все страны мира едины и принимают меры, чтобы как можно скорее положить конец распространению инфекции. Поэтому не может так быть, что если эти страны приложат совместные усилия, они не смогут уничтожить ядерное оружие, созданное для победы в войне, но ставшее угрозой ужасного конца для всего человечества», — призвал мэр Хиросимы Мацуи Кадзуми.

Кроме руководства города и тех, кто пережил ядерную бомбардировку Хиросимы, в мероприятии приняли участие премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга и другие официальные лица страны.

Атомная бомбардировка Хиросимы произошла 6 августа 1945 года. В результате авиаудара американских ВВС, город был практически полностью уничтожен, погибли от 70 до 80 тысяч человек. От 90 до 166 тысяч человек погибли к концу 1945 года от комплекса различных причин, в том числе — радиационного поражения.