В Москве из-за грозы объявлен «желтый уровень» погодной опасности

В российской столице из-за надвигающейся грозы и сильного ветра был объявлен «желтый уровень» погодной опасности, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Гидрометцентр России.

«Желтый — погода потенциально опасна», — указано в сообщении.

Предупреждение об опасной погоде продлится до 21.00 пятницы, 6 августа.

Ранее москвичам рассказали о погоде в сентябре.

Ведущий сотрудник метеоцентра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о высокой вероятности в этот период антициклональной погоды и классического бабьего лета.

Смена климатической обстановки будет сопровождаться обильными дождями. Согласно прогнозам, за этот период выпадет до 120% от нормы осадков. В начале и конце сентября москвичей ожидают арктические циклонные вторжения в сопровождении холодных ветров. Этот фактор может помешать установлению бабьего лета в столице.