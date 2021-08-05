Попова оценила вероятные сроки достижения коллективного иммунитета от коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что количество привитых и переболевших коронавирусной инфекцией растет. Сейчас не достигнут нужный для прекращения циркуляции COVID-19 коллективный иммунитет, сообщила она в эфире «Россия 1».

«Количество привитых растет, и количество переболевших растет. Но пока мы не достигаем того уровня, чтобы сказать, что все, вирус не имеет возможности циркулировать», — уточнила Попова.

По словам главы ведомства, было бы правильным достичь коллективного иммунитета в максимально короткие сроки. Предполагаемой датой Попова назвала 1 сентября.

До этого министр здравоохранения Михаил Мурашко перечислил регионы с тревожной ситуацией по коронавирусу. Наибольшее опасение вызывает ситуация с инфекцией в Туве, Коми, Магаданской, Астраханской и Самарской областях, а также в Севастополе и Красноярском крае, обратил внимание он.