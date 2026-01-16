Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026

В Архангельске водитель рейсового автобуса уснул за рулем и протаранил шесть машин

МВД: в Архангельске рейсовый автобус протаранил шесть автомобилей на парковке
Cherries/Shutterstock/FOTODOM

В Архангельске рейсовый автобус протаранил шесть автомобилей на парковке. Об этом ТАСС сообщили в управлении МВД России по Архангельской области.

«Рейсовый автобус с пассажирами зацепил шесть автомобилей на парковке на Московском проспекте в Архангельске, водитель уснул за рулем. По предварительным данным, пострадавших нет», — говорится в сообщении ведомства.

В МВД добавили, что машины были припаркованы напротив дома №47 по Московскому проспекту. На месте инцидента работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства выясняются.

Накануне на трассе Северодвинск-Архангельск автобус попал в аварию. На кадрах, размещенных в сети, видно, что школьный автобус находится в кювете, при этом с другой стороны дороги горит машина. На записи также заметно, что на проезжей части разбросаны автомобильные детали, а рядом с поврежденными машинами стоят люди.

Ранее машина с человеком загорелась в Химках в момент жесткого ДТП и попала на видео.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27633745_rnd_2",
    "video_id": "record::237f0863-1d02-4eb3-bb91-3093c3a84d56"
}
 
Теперь вы знаете
Без ЕГЭ, но через «Госуслуги»: 6 новых правил поступления в вуз в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+