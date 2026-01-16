В Архангельске водитель рейсового автобуса уснул за рулем и протаранил шесть машин

МВД: в Архангельске рейсовый автобус протаранил шесть автомобилей на парковке

В Архангельске рейсовый автобус протаранил шесть автомобилей на парковке. Об этом ТАСС сообщили в управлении МВД России по Архангельской области.

«Рейсовый автобус с пассажирами зацепил шесть автомобилей на парковке на Московском проспекте в Архангельске, водитель уснул за рулем. По предварительным данным, пострадавших нет», — говорится в сообщении ведомства.

В МВД добавили, что машины были припаркованы напротив дома №47 по Московскому проспекту. На месте инцидента работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства выясняются.

Накануне на трассе Северодвинск-Архангельск автобус попал в аварию. На кадрах, размещенных в сети, видно, что школьный автобус находится в кювете, при этом с другой стороны дороги горит машина. На записи также заметно, что на проезжей части разбросаны автомобильные детали, а рядом с поврежденными машинами стоят люди.

