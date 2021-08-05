Появилось фото подозреваемого в убийстве семьи из пяти человек в Хакасии

Появилось фото Федора Панова, подозреваемого в жестоком убийстве пяти человек в селе Джирим Ширинского района Хакасии, мужчину ранее задержали. Об этом сообщает 5-tv.ru.

На фото представлен молодой мужчина с короткой стрижкой и большой татуировкой на правой руке.

По данным Life Shot, Панова в 2004 году уже приговаривали за аналогичное убийство. Тогда он перерезал горло женщине и ее дочери, за свое преступление мужчина провел 16 лет и 10 месяцев в колонии.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц и малолетнего) в отношении 36-летнего жителя Ширинского района Хакасии Федора Панова, подозреваемого в убийстве семьи из пяти человек. Мужчину задержали. По данным СМИ, Панов совершил массовое убийство на почве ревности.

По данным СК, тела жертв были найдены в их доме. В числе убитых — 56-летняя хозяйка дома Светлана И., ее муж, 58-летний Владимир Х., 19-летний сын хозяйки, брат-близнец супруга и восьмилетняя внучка Светланы. На телах обнаружены колото-резаные ранения.