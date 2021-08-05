Число случаев коронавируса в мире превысило 200 млн

Общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 200,2 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные властей, экспертов и СМИ.

Отмечается, что доля инфицированных составляет более 2,5% населения Земли. По данным Фонда ООН в области народонаселения, на планете сейчас обитает более 7,875 млрд человек. Таким образом, COVID-19 был обнаружен уже у каждого сорокового жителя Земли.

Около половины от общего числа заболевших приходится на пять стран — США (35,3 млн), Индию (31,8 млн), Бразилию (20 млн), Россию (6,4 млн) и Францию (6,3 млн).

В России с начала пандемии зарегистрировано 6 379 904 случая коронавируса в 85 регионах страны. За весь период умерли 162 509 человек, выздоровели 5 700 212 пациентов.

В понедельник, 2 августа, в США обнародовали доклад с утверждением о лабораторном происхождении COVID-19 из Уханьского института вирусологии в Китае.