Полиция задержала мужчину, выбросившего сына из окна в Москве

Полиция задержала мужчину, который ранее выбросил своего трехлетнего сына из окна квартиры на юго-востоке Москвы. Об этом сообщила помощник руководителя ГСУ Следственного комитета по Москве Юлия Иванова, передает РИА «Новости».

«В настоящее время его местонахождение установлено, в ближайшее время он будет доставлен в подразделение ведомства для проведения необходимых следственных действий. Расследование продолжается», — сказала Иванова.

Ранее следователи ГСУ Следственного комитета России возбудили уголовное дело по статье «покушение на убийство малолетнего» после того, как на юго-востоке Москвы нашли трехлетнего мальчика с травмами, характерными при падении с высоты. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.

По данным СМИ, отец — 24-летний Леонид Кудрявцев — был в состоянии наркотического опьянения. Выбросив ребенка, предположительно, во время ссоры, он сбежал. Родственники сообщили, что мать ребенка не была дома, она находится в другом городе.