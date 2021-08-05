Исследование показало основные причины отказа в приеме на работу

Несоответствие зарплатных ожиданий стало самой распространенной причиной в отказе соискателям в приеме на работу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование hh.ru и облачной CRM Talantix.

«121,5 тысячи отказов или почти каждая третья причина отказа», — говорится в исследовании.

Каждого пятого кандидата не хотят принимать на работу из-за отсутствия требуемых навыков и квалификации, а каждого шестого – из-за несоответствия личных качеств соискателей корпоративной культуре.

Среди дискриминационных причин самой распространенной является возраст – из-за него отсеивают 5% соискателей, в то время как на пол и национальность приходится менее половины процента.

При этом среди некоторых групп работников распространен добровольный отказ. Например, в сфере IT-специалистов, бухгалтеров, финансистов, менеджеров по продажам, маркетологов и PR-менеджеров существует гостинг (невыход на работу после принятия предложения от работодателя) и контроффер (получение ищущим работу сотрудником нового предложения от нынешнего работодателя).

Исследование проводилось на основе агрегированных обезличенных данных около полумиллиона причин отказов, которые рекрутеры самостоятельно указали при работе с кандидатами в системе Talantix в период с января по июнь 2021 года.

Сами сотрудники в недавнем опросе компаний «Работа.ру» и «СберЗдоровье» рассказали, что чаще всего решают поменять работу из-за отказа руководства поднять им зарплату. Выяснилось, что готовы уволиться, если нет повышения, 48% опрошенных работников. Другими факторами, приводящими к уходу по собственному желанию, стали перенапряжение, проблемы со здоровьем и эмоциональное выгорание (так ответили 39% респондентов).